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Дыбленко об «Амуре»: «Этот этап моей карьеры, видимо, завершен. Есть цель решать максимальные командные задачи, повторить путь за Кубком Гагарина»

Защитник Ярослав Дыбленко высказался о своем будущем. В сезоне-2025/26 он выступал за « Амур». – Почему остаетесь на рынке свободных агентов и не подписываете новый контракт с «Амуром»? – Благодарен руководству «Амура» за отличное отношение, за оперативные предложения по контракту со стороны нового менеджмента.

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