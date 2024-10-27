Топ-5 криптовалют за которыми стоит следить в конце 2024-го года

В конце года, рынок криптовалют ждет сезонный фактор в виде так называемого “рождественского ралли”. Если рост состоится, наибольшую прибыль инвесторам могут принести не только очевидные фавориты рынки, такие как CYBRO, но и недооцененные: и отставшие от общего тренда: Stellar, Aave, Cosmos и Terra Classic CYBRO, инновационная платформа в области DeFi, благодаря своей уникальной модели доходности и привлекательной программе лояльности.