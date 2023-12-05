Попова: читинцы стали чаще жаловаться на холод в квартирах из-за погоды

Жители Читы стали больше в сравнении с прошлым годом жаловаться на проблемы с отоплением - по мнению главы комитета городского хозяйства Марины Поповой, это может быть связано с погодными условиями, передает корреспондент ZAB.
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