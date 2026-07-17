Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 427 подписчиков

Цеха в пыль, склады в ноль: с Зеленского спросят за потери НАТО

Цеха в пыль, склады в ноль: с Зеленского спросят за потери НАТО

Украинская столица содрогнулась от мощнейших взрывов. Российские ракеты превратили в пыль сразу несколько стратегических объектов военно-промышленного комплекса, где велась сборка ударных беспилотников, наносивших удары по мирным российским городам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии