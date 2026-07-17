Цеха в пыль, склады в ноль: с Зеленского спросят за потери НАТО

Украинская столица содрогнулась от мощнейших взрывов. Российские ракеты превратили в пыль сразу несколько стратегических объектов военно-промышленного комплекса, где велась сборка ударных беспилотников, наносивших удары по мирным российским городам.
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