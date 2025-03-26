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Закон, порядок, государство

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В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о преступлении против общественной безопасности

10 марта 2025 года был совершён поджёг климатического шкафа с оборудованием на базовой станции, расположенной у одного из домов в Нижнем Новгороде.

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