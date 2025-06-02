На Кубани будут судить наркодилера, убившего полицейского

Дело вели спецы первого отдела по расследованию особо важных дет СКР Кубани. 38-летний мужчина из Пери обвиняется в целом ряде преступлений, среди которых – посягательство на жизнь полицейского, незаконное изготовление оружия и его оборот, поддельные документы, незаконный оборот наркотических средств, 27 эпизодов покушений на незаконный оборот наркотиков.
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