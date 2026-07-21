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UFC в Абу-Даби: Анкалаев против Гуськова, Изагахмаев – Вагаев и другие бои

25 июля в Абу-Даби пройдет турнир UFC Fight Night 282. В главном бою в рамках полутяжелого дивизиона будут драться Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов .

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