NYT: США поддержали ВСУ спутниками в первые дни атаки на Курскую область

Соединенные Штаты и Великобритания в первые дни наступления Вооруженных сил Украины на Курскую область мощную поддержку Киеву, предоставляя ему спутниковые снимки и разведывательные данные о российском регионе.
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