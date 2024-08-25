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NYT: США поддержали ВСУ спутниками в первые дни атаки на Курскую область

NYT: США поддержали ВСУ спутниками в первые дни атаки на Курскую область

Соединенные Штаты и Великобритания в первые дни наступления Вооруженных сил Украины на Курскую область мощную поддержку Киеву, предоставляя ему спутниковые снимки и разведывательные данные о российском регионе.

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