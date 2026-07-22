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Без любимого соавтора: как в свои 96 лет живет Александра Пахмутова и кто помогает ей справляться с утратой

Без любимого соавтора: как в свои 96 лет живет Александра Пахмутова и кто помогает ей справляться с утратой

В 2026 году легендарный композитор Александра Пахмутова встречает свои 96 лет в московской квартире. После того как в сентябре 2023 года ушел из жизни ее супруг и главный соавтор Николай Dobronravov, она стала редко появляться на публике.

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