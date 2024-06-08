Восстановить справедливость: работающие пенсионеры – об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Александра Беглова об индексации пенсий работающим пенсионерам На днях специалист Центра социальной реабилитации инвалидов Ирина Андрюнина обратилась к губернатору с просьбой индексировать пенсии работающим пенсионерам.
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