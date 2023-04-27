Эксперт Марков: после начала наступления ВСУ «Азов» может попытаться захватить город в Белгородской, Брянской или Курской областях

После начала наступления Вооруженных сил Украины формирование «Азов» (запрещенная в Российской Федерации террористическая организация) может попытаться захватить город в Белгородской, Брянской или Курской областях.
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