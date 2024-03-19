Врач Хило: активированный уголь при отбеливании зубов может повредить эмаль

В погоне за белизной зубов некоторые люди прибегают к использованию различных непрофессиональных методов отбеливания, некоторые из которых могут не только не дать желаемого эффекта, но и навредить здоровью.
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