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Врач Хило: активированный уголь при отбеливании зубов может повредить эмаль

Врач Хило: активированный уголь при отбеливании зубов может повредить эмаль

В погоне за белизной зубов некоторые люди прибегают к использованию различных непрофессиональных методов отбеливания, некоторые из которых могут не только не дать желаемого эффекта, но и навредить здоровью.

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