Известный российский актёр: Я был в Луганске, моя самая ценная награда – «За помощь фронту»

Известный российский актер Карэн Бадалов признался, что считает самой ценной наградой медаль «За помощь фронту», которую вручили ему в зоне СВО.
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