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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Blizzard оживит классическую Overwatch, но лишь на время и внутри Overwatch 2 — анонсирова...

Blizzard оживит классическую Overwatch, но лишь на время и внутри Overwatch 2 — анонсирова...

Blizzard оживит классическую Overwatch, но лишь на время и внутри Overwatch 2 — анонсирован временный режим Overwatch: ClassicВслед за пятничным тизером издатель и разработчик Blizzard Entertainment представил для своего условно-бесплатного командного шутера Overwatch 2 временный режим, который позволит вспомнить, с чего всё начиналось.

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