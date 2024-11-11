Blizzard оживит классическую Overwatch, но лишь на время и внутри Overwatch 2 — анонсирова...

Blizzard оживит классическую Overwatch, но лишь на время и внутри Overwatch 2 — анонсирован временный режим Overwatch: ClassicВслед за пятничным тизером издатель и разработчик Blizzard Entertainment представил для своего условно-бесплатного командного шутера Overwatch 2 временный режим, который позволит вспомнить, с чего всё начиналось.