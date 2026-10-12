Депутат Якубовский заявил, что расширение оконного проёма в квартире потребует согласия соседей

Расширение оконного проема в квартире или установка дополнительного окна требуют согласия соседей. Об этом РИА Новости заявил депутат фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.
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