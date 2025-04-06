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Царьград

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Нумизмат Якушечкин объяснил, почему 200-рублевую купюру продают за миллионы

Нумизмат Якушечкин объяснил, почему 200-рублевую купюру продают за миллионы

Во всем виновата шестая колона: 200-рублевую купюру продают за миллионы рублей из-за рисунка.Нумизмат Якушечкин объяснил, почему «крымскую» 200-рублевку продают за миллионы рублей.

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