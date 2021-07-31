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Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 1 Министерства внутренних дел Российской Федерации» отмечает 75-летний юбилей

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 1 Министерства внутренних дел Российской Федерации» отмечает 75-летний юбилей

31 июля 2021 года Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 1 Министерства внутренних дел Российской Федерации» отмечает 75-летие со дня образования.

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