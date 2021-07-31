Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 1 Министерства внутренних дел Российской Федерации» отмечает 75-летний юбилей

31 июля 2021 года Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Центральная поликлиника № 1 Министерства внутренних дел Российской Федерации» отмечает 75-летие со дня образования.
Популярные статьи
- Молодое пополнение Каспийской флотилии осваивает военные дисциплины в рамках курса общевойсковой подготовки
- В заливе Петра Великого проведено учение отряда кораблей Тихоокеанского флота по противоподводочно-диверсионной обороне
- Транспортные и ударные вертолеты ЦВО переброшены из России в Таджикистан для участия в учении
Свежие комментарии