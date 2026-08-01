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В тени великого отца: как Павел Табаков ушел из «Табакерки», пережил личные драмы и нашел общий язык с бывшей и нынешней избранницами

В тени великого отца: как Павел Табаков ушел из «Табакерки», пережил личные драмы и нашел общий язык с бывшей и нынешней избранницами

Семейные праздники Павла Табакова сегодня выглядят необычно: пятилетие дочери Мии он отметил в компании ее мамы Софьи Синицыной и своей нынешней возлюбленной, продюсера Ксении Ермоленко.

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