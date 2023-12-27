В Петербурге напавшего на курьера подростка отправили под домашний арест

Избрание меры пресечения по уголовному делу проводилось в закрытом режиме. Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест одного из подростков, напавших на курьера службы доставки в Московском районе.
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