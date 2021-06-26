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В соответствии с пунктом «Е» минских соглашений НМ ДНР подавила позиции ВСУ

В соответствии с пунктом «Е» минских соглашений НМ ДНР подавила позиции ВСУ

Украинская сторона с полшестого утра вела массированный обстрел территории ДНР с трёх сторон. В связи с этим Народной Милицией ДНР было принято решение подавить огневые позиции ВСУ, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на СЦКК ДНР.

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