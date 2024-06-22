Андрей Белоусов взялся за детей чиновников и олигархов?

Мажоры ни в одном государстве его, государство, не выдвигали на передовыепозиции. Везде заваливали все, что им поручалось... Особенно это заметно на заводахВПК. Оказывается, что иввиктивные менеджеры работать не умеют... А к станками пришлось (во многом!) ставить тех, кому к 70и и больше...

Александр Симаков

Мы возмущаемся не вышеизложенному, а тому, что автор СВОИ мысли и вымысли выдает за слова Белоусова. И тем самым "подставляет" его. И наряду с действительно острым вопросом службы в армии для всех без исключения, "втюхивает" читателю мысли о некомпетентности правительства и необходимости его смены, поднимает вопрос о необходимости повышения налога для олигархов (тем самым "подогревая" настроение в обществе. Вот какое отношение имеет министр обороны к налоговому законодательству?). Для этой цели и вброс про капризных девочек, которым отцы могут купить всё. У министра обороны России голова болит о поведении капризных девочек?! Вы правы в том, что законы России касаются всех без исключения. Прочтите мой комментарий, начинающийся словами: "Для того, чтобы заняться "мажорами..." и Вам станет понятно, почему я считаю эту статью выдуманной чушью.