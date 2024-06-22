Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Андрей Белоусов взялся за детей чиновников и олигархов?

Андрей Белоусов взялся за детей чиновников и олигархов?

В России необходимо наводить порядок жесткой рукой. Андрей Белоусов, глава оборонного ведомства, делает это в стенах Министерства Обороны РФ.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Мажоры ни в одном государстве его, государство, не выдвигали на передовыепозиции. Везде заваливали все, что им поручалось... Особенно это заметно на заводахВПК. Оказывается, что иввиктивные менеджеры работать не умеют... А к станками пришлось (во многом!) ставить тех, кому к 70и и больше...
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13 час.
Людмила Фирстова
Игорь, вот тут вы ошибаетесь, молодежь ,которая не мажоры, работают на заводах ВПК и очень хорошо
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11 час.
Александр Симаков
Мы возмущаемся не вышеизложенному, а тому, что автор СВОИ мысли и вымысли выдает за слова Белоусова. И тем самым &quot;подставляет&quot; его.  И наряду с действительно острым вопросом службы в армии для всех без исключения,  &quot;втюхивает&quot; читателю мысли о некомпетентности правительства и необходимости его смены,  поднимает вопрос о необходимости повышения налога для олигархов (тем самым &quot;подогревая&quot; настроение в обществе. Вот какое отношение имеет министр обороны к налоговому законодательству?). Для этой цели и вброс про капризных девочек, которым отцы могут купить всё. У министра обороны России голова болит о поведении капризных девочек?!  Вы правы в том, что законы России касаются всех без исключения. Прочтите мой  комментарий, начинающийся словами:  &quot;Для того, чтобы заняться &quot;мажорами...&quot; и Вам станет понятно, почему я считаю эту статью выдуманной чушью.
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8 час.

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