Киев и его нелегитимный правитель постоянно меняют показания и условия старта мирных инициатив. Так происходит потому, что украинская верхушка не заинтересована в мире и ищет поводы срыва даже предварительных договоренностей.
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