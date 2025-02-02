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«Дешевые гарантии»: Зеленский выдвинул новое условие начала переговоров с Россией

«Дешевые гарантии»: Зеленский выдвинул новое условие начала переговоров с Россией

Киев и его нелегитимный правитель постоянно меняют показания и условия старта мирных инициатив. Так происходит потому, что украинская верхушка не заинтересована в мире и ищет поводы срыва даже предварительных договоренностей.

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Надежда Донцова
Капитуляция укропов!
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