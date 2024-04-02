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От "Ермака" до "России": какие ледоколы нужны Северному морскому пути

От "Ермака" до "России": какие ледоколы нужны Северному морскому пути

Эксплуатация Северного морского пути возможна лишь при наличии мощного ледокольного флота. Отечественная судостроительная отрасль обладает компетенциями по строительству атомных и дизель-электрических судов этого класса.

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