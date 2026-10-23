Поездку в Нигерию и Сенегал, планировавшуюся на 28–31 октября, отложил президент Франции Эммануэль Макрон на фоне масштабных протестов и критики за визит в страны Персидского залива, 23 октября сообщает телеканал TF1 со ссылкой на источник в окружении главы государства.