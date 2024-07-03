Десантник ВС РФ прошел по доске на высоте 5 этажа и уничтожил солдат ВСУ

В рамках СВО, боец 98-й дивизии ВДВ, действуя в составе штурмовой группы, смело прошел по доске между балконами на пятом этаже жилого дома в районе Канал города Часов Яр и перестрелял встретившихся ему украинских солдат.
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