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Десантник ВС РФ прошел по доске на высоте 5 этажа и уничтожил солдат ВСУ

В рамках  СВО, боец 98-й дивизии ВДВ, действуя в составе штурмовой группы, смело прошел по доске между балконами на пятом этаже жилого дома в районе Канал города Часов Яр и перестрелял встретившихся ему украинских солдат.

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