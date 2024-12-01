Действующие фрибеты в БК Спортбет

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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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500 р. в честь дня рождения БК «Спортбет» дарит активным игрокам фрибет на 500 ₽ в день их рождения.   Что такое фрибет в БК «Спортбет»? Фрибет – это уникальный бонус, предоставляемый игрокам букмекерской компании «Спортбет» за выполнение определенных условий.

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