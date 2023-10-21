Татьяна Монтян: Законопроект о легализации однополых браков в Украине: радужные перспективы

­Радостные, даже можно сказать, радужные новости приходят из Украины. Точнее, из Верховной Рады. Депутат от партии «Голос» Инна Совсун сообщает, что законопроект о легализации однополых браков (регистрируемых партнерств) согласован в высоких кабинетах правительства, в частности, в министерствах юстиции и обороны.