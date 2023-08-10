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Ивич о 3:4 от «Динамо»: «Игра не понравилась. Четыре пропущенных гола — для тренера это нехорошо»

Ивич о 3:4 от «Динамо»: «Игра не понравилась. Четыре пропущенных гола — для тренера это нехорошо»

«Интересная игра. Отличная игра для болельщиков и вас [журналистов], но не для меня. Думаю, фанатам она понравилась.

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