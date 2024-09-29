Абхазия назвала условия для выстраивания отношений с Грузией

Грузия должна признать Абхазию в качестве суверенного и независимого государства и подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы, чтобы начать выстраивать в будущем какие-либо взаимоотношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии