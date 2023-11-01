Myśl Polska: Залужный привлёк последние резервы ВСУ из-за успехов России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за безысходности отправил на передовую последние резервы украинской армии на фоне успехов российских войск, написал обозреватель Кшиштоф Подгурский в статье для газеты Myśl Polska.
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