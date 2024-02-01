Роскомнадзор оштрафовал иноагентов более чем на 1 млрд рублей

В Роскомнадзоре подвели итоги работы за 2022-2023 годы. Больше всего не повезло иноагентам.За минувшие два года Роскомнадзор наложил штрафы на иноагентов более чем на 1 млрд рублей за отсутствие маркировки.
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