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17 исторических кадров, от которых невозможно оторвать взгляд

17 исторических кадров, от которых невозможно оторвать взгляд

Иногда один старый снимок рассказывает о прошлом больше, чем целая глава учебника. На фотографиях остаются вещи, которые легко потерять в сухих датах: выражения лиц, одежда, случайные жесты, привычки и детали обычной жизни.

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