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Ивановские новости

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Ивановца будут судить за вмешательство в личную переписку девушки

Ивановца будут судить за вмешательство в личную переписку девушки

Мужчина прочитал переписку девушки с подругой в соцсети и передал информацию её работодателю. Дело о нарушении тайны переписки направлено в суд.

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