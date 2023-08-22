Закон и Порядок

135 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Байкова Байкова
    Что сделали сволочи нацистские вместе с поганым западом с цветущей богатой украиной! Разрушили всю Украину!Украинская админи...
  • алекс кузь
    Снести памятники , хоть какие , - это жуткая мерзость. Но требует персонального внимания. Списки всех, кто участвовал...Под Полтавой деко...
  • star
    😁😅😆Ходят в российски...

Кому не понравились слова Талызиной об Ахеджаковой и о Пугачевой

Кому не понравились слова Талызиной об Ахеджаковой и о Пугачевой

Юрий Кот   Фото из сети На днях народная артистка Валентина Талызина приняла участие в программе Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья
Все правильно написал Юрий Кот. А Валентина Илларионовна молодец, сказала все, что думает о каждой из названных ею гадин. Имеет право на свое мнение и я ее поддерживаю. А тот, кто осудил Талызину, сам доброго слова не стоит.
Ответить
10 час.
Надежда Белугина
Коллеги на всякий случай не приняли её правду. Мало ли за кем завтра распределение ролей. &quot;Великим&quot; стыдно скрывать кровь рода. Только низкий человек стесняется своих мать и отца. Чем тогда гордятся и с чем лезут вверх? С ложью? И за что их уважать? Они от родителей отказались, а мы их за Родину стыдим.
Ответить
10 час.
Валентин Воробьев
Не все евреи прятали и скрывали имена отцов. У меня был знакомый, который в о взрослом возрасте сменил отчество Хунавич на Ефимович.... Почему я спрашивал его, хихикая. А он серьезно объяснил: имя Хуна по русски - Ефим. Теперь не будут смеяться.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх