Юрий Кот Фото из сети На днях народная артистка Валентина Талызина приняла участие в программе Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».
Кому не понравились слова Талызиной об Ахеджаковой и о Пугачевой
Комментарии
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Наталья
Все правильно написал Юрий Кот. А Валентина Илларионовна молодец, сказала все, что думает о каждой из названных ею гадин. Имеет право на свое мнение и я ее поддерживаю. А тот, кто осудил Талызину, сам доброго слова не стоит.
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10 час.
Надежда Белугина
Коллеги на всякий случай не приняли её правду. Мало ли за кем завтра распределение ролей. "Великим" стыдно скрывать кровь рода. Только низкий человек стесняется своих мать и отца. Чем тогда гордятся и с чем лезут вверх? С ложью? И за что их уважать? Они от родителей отказались, а мы их за Родину стыдим.
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10 час.
Валентин Воробьев
Не все евреи прятали и скрывали имена отцов. У меня был знакомый, который в о взрослом возрасте сменил отчество Хунавич на Ефимович.... Почему я спрашивал его, хихикая. А он серьезно объяснил: имя Хуна по русски - Ефим. Теперь не будут смеяться.
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4 час.
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