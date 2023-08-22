Кому не понравились слова Талызиной об Ахеджаковой и о Пугачевой

Наталья Все правильно написал Юрий Кот. А Валентина Илларионовна молодец, сказала все, что думает о каждой из названных ею гадин. Имеет право на свое мнение и я ее поддерживаю. А тот, кто осудил Талызину, сам доброго слова не стоит.

Надежда Белугина Коллеги на всякий случай не приняли её правду. Мало ли за кем завтра распределение ролей. "Великим" стыдно скрывать кровь рода. Только низкий человек стесняется своих мать и отца. Чем тогда гордятся и с чем лезут вверх? С ложью? И за что их уважать? Они от родителей отказались, а мы их за Родину стыдим.