Военкор Сладков: успех СВО зависит от того, как будет работать ВПК России

Успех проводимой специальной военной операции на территории Украины зависит от того, насколько сильно Российская Федерация развернет свой военно-промышленный комплекс.
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