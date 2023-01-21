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Военкор Сладков: успех СВО зависит от того, как будет работать ВПК России

Военкор Сладков: успех СВО зависит от того, как будет работать ВПК России

Успех проводимой специальной военной операции на территории Украины зависит от того, насколько сильно Российская Федерация развернет свой военно-промышленный комплекс.

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