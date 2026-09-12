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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стенберг катался в тройке с Мисой и Чернышовым перед турниром проспектов Rookie Faceoff в Сан-Хосе

Новичок «Сан-Хосе» и второй номер драфта НХЛ 2026 года Ивар Стенберг примет участие в турнире проспектов НХЛ Rookie Faceoff, который состоится в Сан-Хосе.

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