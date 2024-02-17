Канада подаст апелляцию на решение ISU по медалям Олимпиады-2022

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) совместно с Национальным олимпийским комитетом (НОК) приняла решение подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей олимпийского командного турнира 2022 года.
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