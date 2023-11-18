Искусственный интеллект повысил скорость и точность лучевой диагностики в Москве

ИИ позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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