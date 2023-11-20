Страна и люди
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Страна и люди

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Профессор Хейфец заявил, что правительство Милея может поддержать санкции против РФ

Профессор Хейфец заявил, что правительство Милея может поддержать санкции против РФ

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец рассказал, что может измениться в отношениях России и Аргентины после прихода к власти нового аргентинского президента Хавьера Милея.

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