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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области осудили троих мужчин за незаконный оборот нефрита на 20 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области пресекли деятельность группы, занимавшейся нелегальной перевозкой и хранением нефрита.

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