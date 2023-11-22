Нижегородские парламентарии поддержали проект закона о запрете абортов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноября, ФедералПресс. Члены комитета по социальным вопросам законодательного собрания Нижегородской области одобрили поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», касающиеся абортов, в первом чтении.
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