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МВД напомнило, когда нужно заменить паспорт

В МВД вновь напомнили россиянам, в каких случаях необходимо заменить паспорт. Помимо обязательной замены в 20 и 45 лет, новый документ потребуется при смене имени, фамилии, даты или места рождения.

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