В ЦИК сообщили о мощной атаке на московскую систему голосования

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы в Государственную думу IX созыва. В условиях дистанционного электронного голосования явка превысила 80%, а глава ЦИК Элла Памфилова отметила масштабные атаки на московскую систему голосования.
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