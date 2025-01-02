«Наш милый Франц»: нацист, убивший сотни тысяч, жил на курорте под своим именем

Арестовывали Франца Штангля с размахом. Несколько полицейских автомобилей и бронемашин с автоматчиками, поднимая пыль, окружили шезлонг, в котором нежился мужчина средних лет с аккуратной стрижкой и бокалом коктейля в руке.