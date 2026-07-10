Политика как он...
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Политика как она есть

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Физики впервые обнаружили квантовые свойства в обычном предмете

Физики впервые обнаружили квантовые свойства в обычном предмете

Физики впервые обнаружили квантовую запутанность в реальном материале, видимом невооруженным глазом. Кристалл размером с сантиметр — и в нем как минимум девять частиц, связанных в единую квантовую систему.

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