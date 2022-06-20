Медвежий угол

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Что делать с возвращенцами: предатели Родины потянулись в Россию

Что делать с возвращенцами: предатели Родины потянулись в Россию

Бежавшие сразу после начала спецоперации ВС России или заявившие о поддержке Украины звезды шоу-бизнеса сегодня активно возвращаются на родину.

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