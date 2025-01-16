Большинство жителей Петербурга считают себя трудоголиками

Так ответили 72 процента респондентов В Петербурге 2 и 3 работодателей (67%) полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только каждый пятый (19%) уверен в обратном, рассказали аналитики сервиса Superjob.
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