Константин Косачев: После американских выступлений ООН становится просто жалко

Вчерашнее трагичное и довольно неожиданное обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией, с одной стороны, и вполне предсказуемое костюмированное кривляние Зеленского в ООН, с другой, в конечном счете следствие одних и тех же явлений, а именно – топорного и безответственного вмешательства государств Запада во главе с США во внутренние дела других стран и народов Источник фото: ria.