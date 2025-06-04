Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 009 подписчиков

Проезд по участку Заневского проспекта в Петербурге ограничат на три месяца 4 июня 2025

Проезд по участку Заневского проспекта в Петербурге ограничат на три месяца 4 июня 2025

Как сообщили 4 июня в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Красногвардейском районе с 6 июня по 2 сентября автомобилистам будет сложно проехать по Заневскому проспекту от Уткина переулка до Гранитной улицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх