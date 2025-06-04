Проезд по участку Заневского проспекта в Петербурге ограничат на три месяца 4 июня 2025

Как сообщили 4 июня в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Красногвардейском районе с 6 июня по 2 сентября автомобилистам будет сложно проехать по Заневскому проспекту от Уткина переулка до Гранитной улицы.
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