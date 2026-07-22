Первый в мире электропривод 16-в-1 Geely Thunder с рекордным КПД 93,8% — уже в реальном автомобиле дешевле $30 000. Им стал Geely Galaxy TT Ultra

Предзаказы уже началисьПервый в мире электропривод 16-в-1 Geely Thunder с рекордным КПД 93,8% дебютировал в реальном автомобиле Geely Galaxy TT Ultra, который, как мы уже сообщали, стал доступен для предзаказа за 29 000 долларов.