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Первый в мире электропривод 16-в-1 Geely Thunder с рекордным КПД 93,8% — уже в реальном автомобиле дешевле $30 000. Им стал Geely Galaxy TT Ultra

Первый в мире электропривод 16-в-1 Geely Thunder с рекордным КПД 93,8% — уже в реальном автомобиле дешевле $30 000. Им стал Geely Galaxy TT Ultra

Предзаказы уже началисьПервый в мире электропривод 16-в-1 Geely Thunder с рекордным КПД 93,8% дебютировал в реальном автомобиле Geely Galaxy TT Ultra, который, как мы уже сообщали, стал доступен для предзаказа за 29 000 долларов.

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